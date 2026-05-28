Talent des FC Bayern wechselt in 2. Bundesliga

Philipp Heinemann 28.05.2026 • 12:35 Uhr Der FC Bayern und Grayson Dettoni gehen endgültig getrennte Wege. Ein Zweitligist zieht bei dem Innenverteidiger die Kaufoption.

Grayson Dettoni wechselt vom FC Bayern zum Zweitligisten SV Darmstadt. Der 20-Jährige war in der vergangenen Rückrunde bereits an die Lilien, die nun von einer Kaufoption Gebrauch machten, ausgeliehen.

Der US-Amerikaner spielte seit 2017 für den deutschen Rekordmeister, Einsatzminuten bei den Profis waren ihm allerdings nicht vergönnt. Für die zweite Mannschaft der Münchner absolvierte der Innenverteidiger 45 Spiele in der Regionalliga.

Bayern-Spieler freut sich über Wechsel

Für Darmstadt lief Dettoni bislang elf Mal auf – in der Schlussphase der Saison auch diverse Male über die vollen 90 Minuten.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, dass der Verein mir mit der festen Verpflichtung entgegenbringt und glücklich darüber, auch weiterhin ein Spieler der Lilien zu sein“, sagte der Abwehrspieler: „Ich habe mich vom ersten Tag an unheimlich wohl im Verein gefühlt und in den vergangenen Monaten sehr viel dazugelernt.“