Transfernews: Zahlt ManCity 150 Millionen Euro für England-Star?

Niklas Sagner 26.06.2026 • 12:06 Uhr Manchester City will Elliot Anderson offenbar unbedingt verpflichten. Der 23-Jährige könnte zum teuersten Spieler der Premier-League-Geschichte werden.

Elliot Anderson könnte der teuerste Transfer in der Geschichte der Premier League werden. Manchester City soll sich mit seinem aktuellen Arbeitgeber Nottingham Forest laut übereinstimmenden Medienberichten bereits weitgehend geeinigt haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Noch herrscht aber Uneinigkeit über die genauen Ablösemodalitäten. Inklusive aller Bonuszahlungen steht eine Summe zwischen 140 und 150 Millionen Euro im Raum.

Zuvor hatten die Skyblues wohl bereits ein mündliches Angebot in Höhe von rund 122 Millionen Euro für den Nottingham-Star abgegeben. Doch damit war Forest angeblich noch nicht zufrieden.

Anderson würde Isak ablösen

Wie The Athletic berichtet, soll der 23-Jährige die Erlaubnis haben, sich am Freitag in New York dem Medizincheck zu unterziehen. Der Mittelfeldspieler befindet sich derzeit im Kader der englischen Nationalmannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die am Samstag im MetLife Stadium in New York ihr letztes WM-Gruppenspiel gegen Panama bestreiten wird (23 Uhr im LIVETICKER).