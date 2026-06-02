2. Bundesliga: Reese-Transfer fix!

Johannes Behm 17.06.2026 • 17:43 Uhr Fabian Reese wechselt von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg. Das ist nun offiziell.

Jetzt ist es offiziell! Fabian Reese verlässt Hertha BSC und schließt sich Zweiliga-Konkurrent VfL Wolfsburg an. Das verkündeten die Wölfe am Mittwochnachmittag offiziell auf ihren Vereinskanälen.

„Fabian Reese wird ein Wolf“, schreibt der VfL, bei dem der 28-Jährige einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat und zukünftig mit der Nummer elf auflaufen wird.

„Fabian war in den vergangenen Jahren einer der stärksten Spieler der 2. Bundesliga. Er ist ein absoluter Leistungsträger und bringt nicht nur starke Offensivqualitäten mit, sondern auch ein außergewöhnliches Maß an Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und Mentalität. Wir freuen uns sehr auf ihn“, freut sich Wölfe-Sportdirektor Pirmin Schwegler über den Transfer.

So begründet Reese seinen Hertha-Abschied

„Der Entschluss für einen Wechsel ist mir, was man sicher verstehen kann, nicht unbedingt leichtgefallen“, sagt Reese, der in seiner Zeit in Berlin zur Identifikationsfigur geworden war, selbst über den Transfer. „Doch es ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, die mich sehr glücklich macht.“

„Die Art und Weise, wie der VfL um mich gekämpft hat, empfinde ich als große Wertschätzung. Das hochprofessionelle Umfeld, aber auch die Werte, die hier vom Verein, von Volkswagen und von den Menschen drumherum vertreten werden, waren ausschlaggebend für mich“, begründet der Flügelspieler seinen Schritt.