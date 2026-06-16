Alonso mit "Transfer-Rache" an Real Madrid?

Philipp Heinemann 16.06.2026 • 19:59 Uhr Real Madrid schnappt sich einen Star des FC Chelsea - schlagen die Blues von Xabi Alonso nun auf dem Transfermarkt zurück?

Mit der Verpflichtung von Marc Cucurella ist Real Madrid ein Transfer-Coup gelungen. Schnappt sich der FC Chelsea im Gegenzug nun einen Außenverteidiger der Königlichen?

Nach Berichten aus Spanien und England prüft der neue Verein von Xabi Alonso einen Vorstoß bei Madrids Álvaro Carreras. Die Zeitung Sport titelte: „Chelsea plant seine Rache für Cucurella.“

Carreras ist einer von mittlerweile vier Real-Spielern für die linke Seite der Viererkette. Fran García, Ferland Mendy und nun eben auch Cucurella sind dort sportlich beheimatet. Mindestens ein Abgang wird beim Team von Trainer José Mourinho erwartet.

Schnappt Alonso seinem Ex-Klub einen Star weg?

Carreras war erst im vergangenen Sommer für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Madrid gekommen, sein Vertrag ist bis 2031 datiert. Als unverkäuflich gilt er bei den Madrilenen laut der As allerdings nicht.