Transfermarkt: Nur ein Verteidiger brachte mehr Geld ein als Cucurella

SPORT1 15.06.2026 • 20:25 Uhr Für Marc Cucurella ist der Transfer vom FC Chelsea zu Real Madrid bereits der vierte Transfer in den vergangenen sechs Jahren. Nur ein Verteidiger hat bei allen Wechseln zusammen mehr Geld eingespielt als der 27-Jährige.

Real Madrid hat den Transfer von Marc Cucurella bestätigt. Der Linksverteidiger kommt vom FC Chelsea, die Ablöse liegt laut Transfer-Insider Fabrizio Romano bei 55 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen an Boni.

Der 27-Jährige, der sich aktuell mit Spanien bei der WM befindet, unterschrieb einen Vertrag bis 2032. Der Deal schiebt seine persönliche Transfer-Bilanz in neue Sphären.

Cucurella zieht an Cancelo vorbei

Addiert man die Summen seiner bisherigen Wechsel zusammen, hat der Cucurella nun 156,1 Millionen Euro an Ablösen bewegt. Damit ist er in dieser Kategorie der zweitteuerste Verteidiger der Transfergeschichte – nur Ex-Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt steht mit 197,5 Millionen noch vor ihm. Der Spanier überholt in dieser Rechnung Joao Cancelo (145,4 Millionen) und ist somit der Außenverteidiger mit dem höchsten Transferumsatz überhaupt.

Sein Marktwert stieg seit seinem Abschied aus Barcelona fast ohne Pause: Eibar zahlte 2019 nur zwei Millionen und Barca holte ihn für vier Millionen zurück. Danach ging es für rund zwölf Millionen zu Getafe und von dort aus für 18 Millionen nach Brighton. Chelsea machte ihn später mit mehr als 65 Millionen zum damals teuersten Linksverteidiger der Geschichte.

Mourinho soll persönlich Druck gemacht haben

Die Königlichen sollen den Transfer in weniger als 48 Stunden über die Bühne gebracht haben – auch weil Reals neuer Trainer José Mourinho wohl persönlich zum Hörer griff. Geplant ist, dass Cucurella nach der WM zum Team stößt.