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Einigung erzielt? Bayern-Deal vor Abschluss

Einigung? Bayern-Deal vor Abschluss

Der Transfer-Poker um Ismail Saibari ist offenbar beendet. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich der FC Bayern und sein abgebender Klub geeinigt.
Ismael Saibari wurde bereits in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Für Marokko traf er gegen Brasilien sehenswert zur Führung.
SPORT1
Der Transfer-Poker um Ismail Saibari ist offenbar beendet. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich der FC Bayern und sein abgebender Klub geeinigt.

Der FC Bayern hat offenbar den ersten Top-Transfer in diesem Sommer eingetütet. Übereinstimmenden Medienberichten am Montagvormittag zufolge haben die Münchner eine Einigung mit der PSV Eindhoven über den Transfer von Ismail Saibari erzielt.

Demnach werden die Bayern dem niederländischen Meister circa 55 Millionen Euro inklusive Boni für den marokkanischen Offensivspieler überweisen.

Für Eindhoven ist dies die erhoffte Rekord-Ablöse. Diese stand bisher bei 50 Millionen Euro, welche Neapel in der Saison 2019/20 für Hirving Lozano (30/jetzt San Diego) an die Niederländer zahlte.

FC Bayern: Saibari soll Medizincheck in den USA machen

Ausstehend sind nur noch die vertragliche Fixierung des Deals und der Medizincheck. Dieser soll direkt in den USA vorgenommen werden, da sich Saibari aktuell mit dem Nationalteam Marokkos bei der WM befindet.

Ein Ärzte-Team des deutschen Rekordmeisters wird den Spieler nach Zustimmung beider Klubs sowie des marokkanischen Verbands dort untersuchen. Ob dies bereits vor dem zweiten Gruppenspiel Marokkos am Samstag (ab 0 Uhr MESZ im LIVETICKER) gegen Schottland passiert, ist noch offen.

Saibari kann im offensiven Mittelfeld vielseitig eingesetzt werden, beim 1:1-Remis gegen Brasilien zeigte der 25-Jährige eine gute Leistung und erzielte den einzigen Treffer Marokkos.

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