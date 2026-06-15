"Du spinnst": Bayern-Flirt Saibari wendet sich an Teamkollegen

Daniel Höhn 15.06.2026 • 11:27 Uhr Der FC Bayern will Ismael Saibari. Ex-Münchner Ivan Perisic erwartet, dass der Marokkaner durch sein Tor gegen Brasilien noch teurer wird. Saibari reagiert mit Humor auf Perisics Befürchtung.

Die Szene in der 21. Minute hätte die Qualitäten von Ismael Saibari nicht besser zusammenfassen können. Der Marokkaner sprintete in Richtung des brasilianischen Strafraums, überrannte die Innenverteidiger und überlupfte den herauslaufenden Keeper Alisson ganz cool.

Die Bosse des FC Bayern dürften nach dem 1:0 für die Nordafrikaner kurz gelächelt haben. Immerhin wollen sie den 25-Jährigen wohl verpflichten. Doch es könnte sich für die Münchner auch ein Nachteil ergeben, wenn Saibari so weiterspielt.

Perisic setzt neues Preisschild, Saibiri reagiert

Nach seinem Führungstor beim 1:1 gegen Brasilien hat ein Klubkollege von Saibari dem Offensivspieler ein neues und deutlich höheres Preisschild umgehängt.

„70 M + 10 M bonus“, schrieb Ivan Perisic unter einem Instagram-Post zum Treffer seines Mitspielers bei der PSV Eindhoven. Damit hängte Perisic, der 2020 mit dem FC Bayern das Triple gewann, seinem Kollegen ein Preisschild von 70 Millionen plus zehn weitere Millionen als Bonus um.

Die Antwort des marokkanischen Stürmers ließ nicht lange auf sich warten. „Du spinnst“, antwortete der Bayern-Flirt scherzend auf die Nachricht von Perisic und postete zudem zwei lachende Emojis.

WM: Mit jeder starken Leistung wird Saibari teurer

Bisher ging man davon aus, dass der flexible Offensivstar deutlich günstiger zu bekommen ist. Die Gerüchte verdichten sich, dass der FC Bayern Saibari verpflichten will. Da der Vertrag des 25-Jährigen in Eindhoven noch bis 2029 läuft, muss der FC Bayern in zähe Verhandlungen gehen.