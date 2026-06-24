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FC Bayern? Wenn überhaupt, läge ein anderes Transfer-Szenario näher

Das ist dran am Nmecha-Gerücht

Felix Nmecha gehört bislang zu den besten deutschen Spielern bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt soll es sogar Interesse der Bayern geben. Wie realistisch ist das?
In den letzten Tagen gab es Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern an Felix Nmecha von Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler zählt aktuell zu den Leistungsträgern der Nationalmannschaft. SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer ordnet die Spekulationen rund um einen möglichen Transfer ein.
Stefan Kumberger, Manfred Sedlbauer
Felix Nmecha gehört bislang zu den besten deutschen Spielern bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt soll es sogar Interesse der Bayern geben. Wie realistisch ist das?

Seit Jahrzehnten ist der Anspruch des FC Bayern, möglichst viele deutsche Nationalspieler im Kader zu haben. Kein Wunder also, dass den Münchnern aktuell ein Interesse am derzeit vielleicht besten DFB-Star nachgesagt wird: Felix Nmecha.

Wie Bild berichtet, hat sich der Rekordmeister bereits bei der Spielerseite gemeldet und das grundsätzliche Interesse der Bayern hinterlegt – mehr aber noch nicht.

Dass Sportvorstand Max Eberl & Co. im Fall Nmecha zeitnah Vollgas geben, ist nach SPORT1-Informationen ohnehin fraglich. An der Säbener Straße fühlt man sich auf der Sechserposition für die kommende Saison gut gerüstet.

Das ist Bayerns Sechser-Plan

Zum einen verfügen die Bayern über Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic. Hinzu kommt Tom Bischof als Backup – und auch Noel Aseko hat einflussreiche Fürsprecher.

Der Bayern-Plan: Zwei gestandene Nationalspieler sollen vor der Abwehr die Strippen ziehen, zwei U21-Nationalspieler können sich immer weiter herantasten und Erfahrung sammeln.

Zur Erinnerung: Aufgrund des kleinen Bayern-Kaders – der auch im aktuellen Transferfenster nicht aufgepumpt werden soll – gibt es für junge Spieler immer häufiger gute Gelegenheiten, sich zu beweisen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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Dortmund betrachtet Nmecha als unverkäuflich

Aber was ist eigentlich mit Borussia Dortmund? Würde man Nmecha einfach so ziehen lassen? Nach SPORT1-Informationen ist der 25-Jährige aktuell unverkäuflich – es sei denn, es würde eine dreistellige Millionenablöse ins Haus flattern.

Aus München ist ein solcher Betrag aber nicht zu erwarten, eher aus England. An einen der dortigen Großklubs würden die BVB-Verantwortlichen Nmecha deutlich lieber verlieren als an den FC Bayern – das ist kein Geheimnis.

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