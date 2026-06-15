FC Bayern gibt Abgang von Abwehrtalent Puljic bekannt

Maximilian Huber 15.06.2026 • 13:04 Uhr Der FC Bayern München verkündet den Abgang von Abwehrtalent Ljubo Puljic. Der 19-Jährige schließt sich Atalanta Bergamo an.

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo hat sich die Dienste von Ljubo Puljic gesichert. Wie der FC Bayern München am Montag verkündete, wechselt das 19 Jahre alte Abwehrtalent vom deutschen Rekordmeister nach Norditalien.

„Ljubo hat die Möglichkeit bekommen, bei einem Klub aus der Serie A den nächsten Entwicklungsschritt hin zum Fußballprofi zu machen“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, in einer Mitteilung zitiert. „Wir bedanken uns für seinen Einsatz in unseren Nachwuchsteams und wünschen ihm für seine persönliche sowie sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei Atalanta Bergamo.“

Puljic kam für 2,8 Millionen Euro nach München

Der kroatische Junioren-Nationalspieler war im Sommer 2023 für 2,8 Millionen Euro von NK Osijek an den Campus des FCB gewechselt. In der vergangenen Saison kam er 15-mal für die Amateure in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und stand dreimal für die U19 auf dem Platz.