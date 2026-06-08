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FC Bayern: Lennart Karl angeblich bei Spanien-Gigant auf dem Zettel

Bericht: Karl bei Barca auf der Liste

Lennart Karl soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Aber auch ein anderer Spieler aus der Bundesliga steht angeblich auf dem Zettel der Katalanen.
Traurige Gewissheit für Lennart Karl: Der 18-Jährige verletzt sich kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft und muss die Heimreise antreten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtet von einem emotionalen Abschied.
Philipp Heinemann
Lennart Karl soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Aber auch ein anderer Spieler aus der Bundesliga steht angeblich auf dem Zettel der Katalanen.

Lennart Karl soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Nach einem Bericht der Mundo Deportivo steht der junge Angreifer des FC Bayern auf der Liste der Katalanen.

Karl soll dabei einer von mehreren Jungstars sein, die bei den Katalanen im Visier sind. Das in Barcelona ansässige Blatt beruft sich auf „verlässliche Quellen“.

Neben dem Bayern-Profi werden in dem spanischen Medienbericht auch die Namen Kees Smit (Alkmaar), Rodrigo Mora (Porto), Lewis Miley (Newcastle) sowie Ibrahim Maza (Leverkusen) genannt.

Bayern-Star schon jetzt extrem wertvoll

Karl steht in München noch bis 2029 unter Vertrag, schon jetzt beträgt der Marktwert des 18-Jährigen laut transfermarkt.de 60 Millionen Euro.

Aktuell fällt er wohl bis zu zwei Monate lang aus. In der Vorbereitung auf die WM mit der deutschen Nationalmannschaft hatte sich der Youngster einen Muskelbündelriss zugezogen.

Karl spielt seit 2022 für die Bayern. Kurz nachdem sein Stern auch im Profiteam der Münchner aufgegangen war, hatte er sich als Fan von Real Madrid geoutet und dabei erklärt, eines Tages für die Königlichen spielen zu wollen. Nun ist angeblich der Erzrivale interessiert.

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