FC Bayern: Lennart Karl angeblich bei Spanien-Gigant auf dem Zettel

Philipp Heinemann 08.06.2026 • 12:13 Uhr Lennart Karl soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Aber auch ein anderer Spieler aus der Bundesliga steht angeblich auf dem Zettel der Katalanen.

Lennart Karl soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Nach einem Bericht der Mundo Deportivo steht der junge Angreifer des FC Bayern auf der Liste der Katalanen.

Karl soll dabei einer von mehreren Jungstars sein, die bei den Katalanen im Visier sind. Das in Barcelona ansässige Blatt beruft sich auf „verlässliche Quellen“.

Neben dem Bayern-Profi werden in dem spanischen Medienbericht auch die Namen Kees Smit (Alkmaar), Rodrigo Mora (Porto), Lewis Miley (Newcastle) sowie Ibrahim Maza (Leverkusen) genannt.

Bayern-Star schon jetzt extrem wertvoll

Karl steht in München noch bis 2029 unter Vertrag, schon jetzt beträgt der Marktwert des 18-Jährigen laut transfermarkt.de 60 Millionen Euro.

Aktuell fällt er wohl bis zu zwei Monate lang aus. In der Vorbereitung auf die WM mit der deutschen Nationalmannschaft hatte sich der Youngster einen Muskelbündelriss zugezogen.