FC Bayern vermeldet Abgang

Maximilian Lotz 27.06.2026 • 11:22 Uhr Der FC Bayern und Angreifer Jonah Kusi-Asare gehen getrennte Wege. Der 18-Jährige schließt sich seinem bisherigen Leihklub an.

Der FC Bayern gibt Stürmer Jonah Kusi-Asare fest an den englischen Premier-League-Klub FC Fulham ab. Das bestätigten beide Vereine am Samstag.

Der 18 Jahre alte Angreifer war seit vergangenem Sommer an die Cottagers verliehen. Trotz einer eher durchwachsenen Saison machte Fulham von der Kaufoption Gebrauch und stattete Kusi-Asare mit einem langfristigen Fünf-Jahres-Vertrag plus einjähriger Option aus. Die Ablöse soll bei sechs Millionen Euro liegen.

Eberl: „Er konnte die Verantwortlichen überzeugen“

„Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Er konnte in der vergangenen Saison beim FC Fulham die Verantwortlichen überzeugen, so dass er dort nun seine nächsten Ziele angehen wird“, sagte Sportvorstand Max Eberl in der Pressemitteilung der Bayern.

Fulhams Sportdirektor Tony Khan freute sich über die feste Verpflichtung: „Wir sind überzeugt, dass er ein sehr talentierter junger Spieler mit enormem Potenzial und einer vielversprechenden Zukunft ist.“

Nur zwei Bundesliga-Kurzeinsätze für den FC Bayern

Kusi-Asare blieb in sieben Einsätzen im englischen Oberhaus ohne Tor, im Nachwuchsteam des FC Fulham gelangen dem Schweden aber immerhin in fünf Spielen vier Tore. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)