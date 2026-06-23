Konkurrenz für Barca? Álvarez hat wohl zweites Wunschziel

Dominik Hager 23.06.2026 • 15:50 Uhr Julián Álvarez möchte Atlético Madrid nach zwei Jahren verlassen. Der FC Barcelona gilt als Traumklub des Argentiniers, doch die Katalanen haben offenbar einen ernsthaften Nebenbuhler.

Argentinien-Star Julián Álvarez fühlt sich in der spanischen LaLiga richtig wohl. Bliebe jedoch noch das kleine Problem, dass er (noch) nicht bei seinem Wunschklub unter Vertrag steht.

„Ich kann es nicht verheimlichen. Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein. Ich habe mit Atlético Madrid gesprochen und ich glaube, ein Wechsel ist die beste Option“, verdeutlichte der Angreifer nach dem 2:0-Erfolg Argentiniens über Österreich im Gespräch mit ESPN.

Zwar steht Álvarez noch bis 2030 bei Atlético Madrid unter Vertrag, jedoch ist insbesondere das Werben des FC Barcelona hinlänglich bekannt. Sollte ein Deal stattfinden, würde Álvarez für den Klub spielen, bei dem sein großes Idol, Lionel Messi, seine größten Erfolge gefeiert hat.

Real Madrid stellt offenbar ein zweites Wunschziel dar

Der Marca zufolge verfolgt Álvarez aber nicht nur den Traum, beim FC Barcelona zu spielen, sondern hat noch ein zweites Wunschziel. Dabei handelt es sich der spanischen Zeitung zufolge ausgerechnet um Atléticos Stadtrivale Real Madrid. Zuvor hatte Fabrizio Romano noch explizit betont, der Stürmer wolle sich den Blaugrana anschließen.

Die Königlichen sollen bereits ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben haben, sind damit bei Atlético jedoch auf taube Ohren gestoßen.

Die Ausstiegsklausel bei Álvarez beträgt 500 Millionen Euro und die Vertragslaufzeit noch vier Jahre. Barca und Real sind also davon abhängig, dass Atlético bei einer angemessenen Summe klein beigibt.

Barcelona bei Álvarez mit schlechten Karten?

Ein möglicher Vorteil für Real besteht darin, dass Atlético laut Marca-Angaben derzeit nicht gut auf Barcelona zu sprechen ist, weil die Katalanen unerlaubterweise mit einem langfristig unter Vertrag stehenden Spieler verhandelt haben. Selbst eine Beschwerde bei der FIFA soll der Klub aus Madrid in Erwägung ziehen.

„Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julián kaufen könnte – er wird nicht zu Barcelona wechseln“, zitierte die AS einen namentlich nicht genannten Atlético-Vertreter. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Álvarez will offenbar in Spanien bleiben

Zwar sollen auch Paris Saint-Germain und der FC Arsenal um Álvarez buhlen, jedoch sind beide Klubs der Marca zufolge aktuell keine Option für den Stürmer-Star. Dieser soll sich auf die spanische LaLiga – bzw. Barca oder Real – festgelegt haben.

Damit sind alle Voraussetzungen auf einen heißen Transferpoker mit den drei spanischen Top-Klubs in der Hauptrolle erfüllt.