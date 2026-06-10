FC Bayern: Brown-Wechsel vor Abschluss

Julius Schamburg , Felix Kunkel 10.06.2026 • 22:54 Uhr Der Wechsel von Nathaniel Brown steht kurz bevor. Für den Nationalspieler ist der Meister einem Bericht zufolge bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München steht kurz vor dem Abschluss.

Wie Bild meldet, wird der 22 Jahre alte Außenverteidiger voraussichtlich für eine Summe knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni von Eintracht Frankfurt zum FCB wechseln. Nach SPORT1-Informationen verlangen die Hessen 60 Millionen Euro für Brown.

Laut Bild ist es bei den Verhandlungen Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) und seinem Münchner Kollegen Max Eberl (52) nun zum Durchbruch gekommen. Offen sei nur noch die Aufteilung von fester Zahlung und Boni.

SPORT1 kann bestätigen, dass es seit der Bayern-Einigung mit Brown sehr positive Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Vereine gegeben hat. Alle Parteien sind demnach zuversichtlich, zeitnah eine Einigung zu erzielen.

Bayern-Wechsel? Brown blockte Nachfragen zuletzt ab

Brown, der beim deutschen WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag in der Startelf erwartet wird, hatte zuletzt bezüglich seiner Zukunft gemauert. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren“, sagte er in einer Medienrunde am vergangenen Donnerstag.

Frankfurt hatte den gebürtigen Oberpfälzer im Januar 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, er spielte die laufende Saison bei den Franken aber damals noch zu Ende.