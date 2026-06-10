Transfer-Rennen um deutsches Ausnahmetalent wohl durch

SID 10.06.2026 • 13:41 Uhr Laut verschiedenen Medien soll Bayer Leverkusen das Buhlen um Kennet Eichhorn für sich entschieden haben.

Bayer Leverkusen hat offenbar das Rennen um Ausnahmetalent Kennet Eichhorn gewonnen. Wie unter anderem Sky und der kicker berichten, setzte sich die Werkself im Buhlen um den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler von Zweitligist Hertha BSC gegen zahlreiche Topklubs durch. Nach der Zusage des Spielers ziehen die Rheinländer demnach die Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll.

In Leverkusen erhält Eichhorn Sky zufolge einen Vertrag bis 2031. Auch die englischen Großklubs Manchester City und der FC Liverpool sowie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an dem Berliner Juwel interessiert gewesen sein. Die Entscheidung soll letztendlich zwischen Bayer und RB gefallen sein.

In der Hauptstadt besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolvierte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstieg, noch einen Kontrakt bis 2029.

Eichhorn folgt wohl seinem Förderer

Mit der Vertragsunterschrift soll U17-Nationalspieler Eichhorn zudem ein üppiges Handgeld einstreichen. Zuletzt war über eine Summe von rund zehn Millionen Euro spekuliert worden.