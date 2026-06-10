Transfer-Rennen um deutsches Ausnahmetalent wohl durch

Bayer Leverkusen hat offenbar das Rennen um Ausnahmetalent Kennet Eichhorn gewonnen. Wie unter anderem Sky und der kicker berichten, setzte sich die Werkself im Buhlen um den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler von Zweitligist Hertha BSC gegen zahlreiche Topklubs durch. Nach der Zusage des Spielers ziehen die Rheinländer demnach die Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll.
Rennen um Ausnahmetalent wohl durch
In Leverkusen erhält Eichhorn Sky zufolge einen Vertrag bis 2031. Auch die englischen Großklubs Manchester City und der FC Liverpool sowie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an dem Berliner Juwel interessiert gewesen sein. Die Entscheidung soll letztendlich zwischen Bayer und RB gefallen sein.
In der Hauptstadt besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolvierte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstieg, noch einen Kontrakt bis 2029.
Eichhorn folgt wohl seinem Förderer
Mit der Vertragsunterschrift soll U17-Nationalspieler Eichhorn zudem ein üppiges Handgeld einstreichen. Zuletzt war über eine Summe von rund zehn Millionen Euro spekuliert worden.
Der Teenager würde damit seinem Berliner Förderer Kosta Kotsifakis folgen, der bereits vor einigen Tagen als neuer Co-Trainer der U19 und Talente-Coach von der Hertha unters Bayer-Kreuz gewechselt war.