So warb der FC Bayern offenbar um Kennet Eichhorn

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 05.06.2026 • 12:01 Uhr Kennet Eichhorn von Hertha BSC gilt als begehrtes Juwel. Auch der FC Bayern beschäftigte sich lange Zeit intensiv mit der Personalie - offenbar schaltete sich auch Trainer Vincent Kompany aktiv ein.

Zwar hat sich der FC Bayern nach SPORT1-Informationen aus dem Transferpoker um Kennet Eichhorn verabschiedet, doch der Rekordmeister setzte sich eingehend mit der Personalie auseinander.

Wie intensiv die Münchner um das 16 Jahre alte Mittelfeldtalent von Hertha BSC warben, will die Bild erfahren haben. Aus einem entsprechenden Bericht geht hervor, dass sich Trainer Vincent Kompany vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain sogar persönlich mit Eichhorn getroffen habe.

FC Bayern: Gespräch zwischen Kompany und Eichhorn?

Kompany soll demnach in einem mehrstündigen Gespräch in einem Münchner Luxushotel versucht haben, Eichhorn von einem Wechsel zu den Bayern zu überzeugen. Sportvorstand Max Eberl soll die Zusammenkunft zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund und Kompany arrangiert haben.

Wie SPORT1 Anfang der Woche berichtete, haben sich die Bayern vor allem aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen aus dem Poker um Eichhorn zurückgezogen. Es gibt aber auch sportliche Zweifel an dem Youngster.

Vor allem Eberl galt als großer Verfechter einer möglichen Verpflichtung. Der 52-Jährige trägt die nun gefällte Entscheidung aber mit.

Eichhorn spielt sich bei Hertha BSC in den Fokus

Eichhorn spielte sich in der vergangenen Saison bei Hertha BSC in den Fokus, in 17 Zweitliga- und zwei DFB-Pokalspielen gelangen ihm zwei Tore. Begehrlichkeiten soll der Mittelfeldspieler sowohl bei internationalen Topklubs wie dem FC Liverpool als auch bei Bayerns Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund geweckt haben.