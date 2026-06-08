Mehr Spielzeit? Frankfurt lockt Bayern-Talent

Felix Kunkel , Julius Schamburg 08.06.2026 • 22:26 Uhr Wie geht es für Bayern-Talent Noel Aseko weiter? Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler steht im Fokus von Eintracht Frankfurt.

Nach den vergangenen eineinhalb Jahren auf Leihbasis beim Zweitligisten Hannover 96 könnte Bayern-Talent Noel Aseko nun den Sprung in die Bundesliga schaffen. SPORT1 kann einen entsprechenden Sky-Bericht bestätigen, wonach sich Eintracht Frankfurt um den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler bemüht.

Das Hauptargument der Hessen: viel Spielzeit für Aseko, der beim deutschen Rekordmeister im Mittelfeld namhafter Konkurrenz gegenübersteht. Nach SPORT1-Informationen gibt es bei der Eintracht sogar Gedankenspiele, dem Youngster eine bestimmte Mindestspielzeit vertraglich zu garantieren.

Die Frankfurter beobachten Aseko bereits seit längerer Zeit. Erste vielversprechende Gespräche fanden schon vor einigen Wochen statt. Bislang wurde jedoch lediglich vorsichtig vorgefühlt, eine Einigung ist derzeit noch nicht in Sicht.

Konkurrenz für Frankfurt aus Italien

Auch die AS Rom gilt weiterhin als konkreter Interessent für Aseko. Die Italiener können dabei mit dem Argument punkten, in der kommenden Saison in der Champions League vertreten zu sein, während Frankfurt das internationale Geschäft verpasst hat.

Laut Sky stellen sich die Münchner eine Ablösesumme zwischen zehn und zwölf Millionen Euro vor. Allerdings erscheint auch ein Verbleib Asekos beim FC Bayern weiterhin möglich.