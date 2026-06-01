Neuer Vertrag? DFB-Star Deniz Undav gibt Update

Stefan Kumberger , Johannes Vehren 01.06.2026 • 11:14 Uhr Deniz Undav soll seinen 2027 auslaufenden Vertrag bereits vorzeitig verlängert haben. Nach dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland wird der Stürmer des VfB Stuttgart auf die jüngsten Berichte angesprochen.

Die Zukunft von Deniz Undav scheint weiter beim VfB Stuttgart zu liegen. Wie Sky und der kicker übereinstimmend berichtet haben, einigten sich der Klub und der Stürmer auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2029 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Demnach soll das neue Arbeitspapier bereits unterschrieben sein.

Nach seiner Gala im vorletzten Testspiel für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gegen Finnland wurde der DFB-Star von SPORT1 auf die jüngsten Berichte angesprochen. Auf die Frage, ob der Vertrag noch vor dem Abflug in die USA am Dienstag unterschrieben werde, antwortete der 29-Jährige: „Weiß ich nicht.“

Undav: „Ihr wisst ja anscheinend mehr als ich“

Undav musste daraufhin lachen, als nachgehakt wurde, ob das neue Arbeitspapier denn schon vorläge. „Also, ich habe kein Papier hier. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber mal schauen. Schauen wir mal.“

Er fügte abschließend hinzu: „Ihr habt ja eh viel geschrieben. Ihr wisst ja anscheinend mehr als ich. Aber alles entspannt. Mal gucken, was passiert.“