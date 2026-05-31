Deniz Undav glänzt bei DFB-Erfolg gegen Finnland

Julius Schamburg 31.05.2026 • 22:38 Uhr Deutschland fährt im Testspiel gegen Finnland einen ungefährdeten Sieg ein. Die DFB-Stars tanken dabei ordentlich Selbstvertrauen, allerdings muss der Mann des Spiels angeschlagen vom Feld.

So langsam kommt Deutschland in WM-Form: Im Test gegen Finnland setzte sich die Elf von Julian Nagelsmann am Sonntagabend letztlich souverän mit 4:0 (1:0) durch.

Vor den Zuschauern in Mainz tat sich das DFB-Team besonders im ersten Durchgang schwer, kam dann aber immer besser in Fahrt. Die Treffer für das DFB-Team erzielten Deniz Undav (34., 57.), Florian Wirtz (48.) und Jamal Musiala (63.).

Nagelsmann lobt Undav

„Das Ergebnis ist gut. Wir haben kein Gegentor gekriegt. So können wir weitermachen“, war Nagelsmann im ZDF zufrieden. Doppelpacker Undav attestierte der Bundestrainer ein gutes Spiel: „Er war immer gefährlich, hat gefährliche Situationen in der Box gehabt.“

Ob er sich damit in die Startelf gespielt habe? „Wenn du zwei Tore machst und dann noch einen vorlegst, dann spielst du dich nie aus der Mannschaft. Ich habe es schon oft gesagt: Wir brauchen Spieler, die die Dinger auch über die Linie drücken. Das hat er heute wieder sehr, sehr gut gemacht“, sagte Nagelsmann.

Undav betonte, Nagelsmann müsse über seine Einsätze „entscheiden“. Er selbst könne „nur versuchen, meinen Job zu erledigen.“ Für ihn persönlich sei der Abend aber „eine Zehn von Zehn“ gewesen.

Undav leitet Sieg in die Wege

Undav eröffnete in der 34. Minute den Torreigen. Lennart Karl hatte blitzschnell geschaltet, eine Ecke kurz ausgeführt und den Ball zu Joshua Kimmich gespielt. Der Kapitän flankte in den Sechzehner und Undav köpfte in bester Stürmermanier ein.

Nach Wiederanpfiff unterlief den Finnen ein gravierender Fehler im Spielaufbau. Undav spitzelte den Ball zu Wirtz, der nur noch einschieben musste.

Wenig später legte Wirbelwind Karl mustergültig für Undav auf, der ins rechte untere Eck einschob und seinen zweiten Treffer erzielte. Dabei war der VfB-Stürmer offenbar im Rasen hängen geblieben. Undav fasste sich an den Oberschenkel und wurde kurz darauf ausgewechselt. Für ihn kam Maximilian Beier in die Partie. Nach der Partie gab Undav jedoch im ZDF Entwarnung: „Ein bisschen Schmerzen, aber nichts Wildes, alles entspannt.“

Erfolgserlebnis für Musiala

Dann setzte Aleksandar Pavlovic Musiala in Szene. Dieser fackelte nicht lange und traf zum 4:0. Es war sein erstes Tor im DFB-Dress seit dem 23. März 2025. Damals hatte Musiala beim 3:3 gegen Italien in der Nations League getroffen.

In der 83. Minute wurde Mainz-Profi Nadiem Amiri unter tosendem Applaus eingewechselt. In der Schlussphase hallten immer wieder „Mainza“-Sprechchöre durch die Arena.

Tief in der Nachspielzeit zeigte der eingewechselte Leroy Sané noch ein zauberhaftes Solo, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor (90.+3).

Der Fahrplan des DFB-Teams

Die DFB-Auswahl fliegt am Dienstagmittag von Frankfurt/Main nach Chicago. Dort steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA auf dem Programm. Dann sollen auch Manuel Neuer und Kai Havertz dabei sein. Das Duo stand gegen Finnland nicht im Kader.