Offiziell: DFB-Star wechselt zu Real Madrid

Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß (28) verlässt die Bundesliga und schließt sich Real Madrid an! Das verkündete der spanische Topklub am Donnerstag.
DFB-Star wechselt zu Real Madrid
Der Abschied der Nationalspielerin Elisa Senß von Eintracht Frankfurt war schon eine Weile bekannt, nun steht auch das Ziel fest. Die Mittelfeldspielerin zieht es nach Spanien zu Real Madrid.
Nationalspielerin Elisa Senß wechselt nach Spanien
© AFP/SID/SEBASTIEN BOZON
Senß kommt von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen und erhält dort einen Vertrag bis 2030. Der Abschied der Mittelfeldspielerin aus Frankfurt war bereits seit Mitte Mai bekannt. Daraufhin stand zunächst ein Wechsel zum FC Bayern im Raum, doch dazu kam es letztlich nicht. Laut Medienberichten nutzte Real eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200.000 Euro.
Senß in Meppen und Essen ausgebildet
In Madrid vergrößert die 28-Jährige die deutsche Fraktion, Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz spielen bereits seit dem vergangenen Jahr bei Real.
Für Senß ist es der erste Karriereschritt ins Ausland. Nach Stationen beim SV Meppen und der SGS Essen hatte sie sich 2022 Bayer Leverkusen angeschlossen, zwei Jahre später folgte der Wechsel nach Frankfurt.