Offiziell: DFB-Star wechselt zu Real Madrid

SID 11.06.2026 • 12:55 Uhr Der Abschied der Nationalspielerin Elisa Senß von Eintracht Frankfurt war schon eine Weile bekannt, nun steht auch das Ziel fest. Die Mittelfeldspielerin zieht es nach Spanien zu Real Madrid.

Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß (28) verlässt die Bundesliga und schließt sich Real Madrid an! Das verkündete der spanische Topklub am Donnerstag.

Senß kommt von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen und erhält dort einen Vertrag bis 2030. Der Abschied der Mittelfeldspielerin aus Frankfurt war bereits seit Mitte Mai bekannt. Daraufhin stand zunächst ein Wechsel zum FC Bayern im Raum, doch dazu kam es letztlich nicht. Laut Medienberichten nutzte Real eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200.000 Euro.

Senß in Meppen und Essen ausgebildet

In Madrid vergrößert die 28-Jährige die deutsche Fraktion, Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz spielen bereits seit dem vergangenen Jahr bei Real.