Transfer-Hammer offiziell

SPORT1 15.06.2026 • 11:21 Uhr Noch vor dem spanischen WM-Auftaktspiel wird ein großer Wechsel verkündet. Marc Cucurella schließt sich Real Madrid an - und unterschreibt direkt für viele Jahre.

Der Transfer-Hammer ist offiziell! Ausgerechnet am Tag des spanischen WM-Auftaktspiels gegen Kap Verde (ab 18 Uhr im LIVETICKER) hat Real Madrid die Verpflichtung von Linksverteidiger Marc Cucurella vom FC Chelsea verkündet.

Wie die Königlichen auf ihrer Webseite bekanntgegeben haben, unterschrieb der Spanier einen Sechsjahresvertrag bis zum Sommer 2032.

Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass die Ablösesumme 55 Millionen Euro beträgt. Fünf weitere Millionen können in Boni noch dazukommen.

Real Madrid: Zu viele Linksverteidiger?

Im Poker um den Nationalspieler soll Real seine spanischen Kontrahenten FC Barcelona und Atlético Madrid ausgestochen haben.

Durch die Verpflichtung des 27-Jährigen droht links hinten allerdings ein Überangebot, denn im Kader stehen bereits Álvaro Carreras (im vergangenen Sommer aus Benfica gekommen), Fran García und Ferland Mendy.