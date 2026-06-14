Transfer-Hammer um Cucurella steht bevor!

SPORT1 14.06.2026 • 19:17 Uhr Transferbombe vor Spaniens WM-Auftakt: Real Madrid schnappt sich offenbar Chelseas Marc Cucurella.

Das wäre ein Transfer-Knall – und ausgerechnet am Tag vor Spaniens WM-Auftakt! Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass Linksverteidiger Marc Cucurella vom FC Chelsea eine Einigung mit Real Madrid erzielt hat.

Der Spanier soll sich dem neuen Projekt von José Mourinho anschließen, der seit Kurzem Cheftrainer der Königlichen ist.

Romano schrieb von einer „mündlichen Einigung“ zwischen allen Parteien. Demnach wird der Deal erst nach der Weltmeisterschaft finalisiert – als Ablöse werden in diversen Berichten rund 50 Millionen Euro genannt. Im Poker um den Nationalspieler soll Real den FC Barcelona und Atlético Madrid ausgestochen haben.

Cucrella? Real Madrid hätte ein Überangebot

Sportlich wäre Cucurella der nächste Baustein des Mourinho-Umbruchs: Auch Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries werden als bevorstehende Zugänge genannt, Bernardo Silva ebenfalls – offiziell ist davon noch nichts.

Gleichzeitig droht links hinten ein Überangebot, denn im Kader stehen bereits Álvaro Carreras (im vergangenen Sommer aus Benfica gekommen), Fran García und Ferland Mendy. Für die Klubführung wird damit die Frage dringender, wie viele Spezialisten ein Team auf einer Position braucht.