Transfermarkt: Sieht der Plan von Nübel ganz anders aus?

SPORT1 24.06.2026 • 11:46 Uhr Wo spielt Alexander Nübel in der kommenden Saison? Eine Spur ist offenbar weniger heiß als ursprünglich gedacht.

Dass Alexander Nübel nach seiner erfolgreichen Leihe zum VfB Stuttgart weder bei den Schwaben noch beim FC Bayern eine Zukunft hat, steht bereits fest. Doch wie geht es für den deutschen WM-Fahrer weiter?

Zuletzt berichtete Sky bereits, dass der türkische Topklub Besiktas Istanbul großes Interesse an einer Verpflichtung des 29-Jährigen hat. Nun legte der Transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu nach und erklärte, Nübel habe dem FC Bayern mitgeteilt, nach der WM in die Türkei wechseln zu wollen. Doch die Vermutung liegt nahe, dass Nübels eigentlicher Plan ganz anders aussieht.

Laut der Sport Bild strebt Nübel nämlich nicht einen Wechsel zu Besiktas an, sondern hoffe stattdessen auf das Interesse eines prominenteren Klubs. Unter anderem wird auch der AC Milan sowie Manchester City nachgesagt, Nübel unter Vertrag nehmen zu wollen. Dort müsste er sich allerdings dem Konkurrenzkampf mit Gianluigi Donnarumma beziehungsweise Mike Maignan stellen.

FC Bayern ruft hohe Ablöse für Nübel auf

Einen Wechsel zu Besiktas zusätzlich erschweren dürfte die Tatsache, dass der FC Bayern sich eine Ablöse von bis zu 20 Millionen Euro erhofft. Dass sich der Viertplatzierte der abgelaufenen Süper-Lig-Saison eine solche Zahlung leisten kann und will, gilt als äußerst unwahrscheinlich.