Überraschender Bayern-Transfer?

SPORT1 02.06.2026 • 09:50 Uhr Ein Transfer von Anthony Gordon kam nicht zustande, doch der FC Bayern hat offenbar schon einen anderen Spieler im Visier. Es sollen Gespräche mit einem marokkanischen Nationalspieler laufen.

Der FC Bayern treibt seine Suche nach offensiver Verstärkung weiter voran und ist dabei offenbar auf eine durchaus überraschende Personalie gestoßen: Ismael Saibari von der PSV Eindhoven. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano haben die Münchner bereits Gespräche mit der Spielerseite aufgenommen.

Nach dem Wechsel von Anthony Gordon zum FC Barcelona braucht der Rekordmeister eine neue Option, weshalb der 25-jährige Saibari in den Fokus gerückt sein soll.

Offen ist der Meldung zufolge noch, welche Ablöse PSV für den marokkanischen Nationalspieler fordert. Saibaris Vertrag in Eindhoven läuft noch bis 2029.

Saibari wäre für die Bayern vor allem wegen seiner Flexibilität interessant. Der Offensivspieler wurde in den Niederlanden in der vergangenen Saison überwiegend im zentralen Mittelfeld eingesetzt, kann aber auch auf dem linken Flügel sowie im Sturmzentrum spielen. Genau auf diesen Positionen suchen die Münchner nach Verstärkung.

Saibari kann bei der WM auf sich aufmerksam machen

Sportlich bringt Saibari starke Zahlen mit. Mit PSV gewann er zum dritten Mal in Folge die niederländische Meisterschaft. In der Eredivisie war er in 27 Einsätzen direkt an 23 Toren beteiligt, davon erzielte er 15 selbst und bereitete acht weitere vor.

Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 19 Tore und neun Assists in 37 Pflichtspielen. Für diese Leistungen wurde er zum Spieler der Saison in den Niederlanden gewählt.