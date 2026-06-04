Wechsel zum FC Bayern? So reagiert Eintracht-Star Brown

Philipp Heinemann , Manfred Sedlbauer 04.06.2026 • 22:29 Uhr Nathaniel Brown reagiert auf die Berichte zu seinem möglichen Wechsel nach München. In die Karten schauen lassen will sich der deutsche Nationalspieler noch nicht.

Nathaniel Brown hat die Berichte um seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft nicht bestätigt.

„Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM, deswegen werde ich das heute auch nicht kommentieren“, sagte der Verteidiger von Eintracht Frankfurt, der sich nach SPORT1-Informationen für einen Transfer nach München entschieden hat und mit dem Rekordmeister einig ist.

„Ich bin jetzt hier, freue mich auch, dass ich hier bin, und konzentriere mich voll auf die WM“, sagte Brown weiter. Ob ihn die Berichte zu seiner Person beeinträchtigen könnten? „Mich beeinflusst das nicht“, sagte er auf eine SPORT1-Nachfrage: „Ich freue mich extrem, dass ich jetzt bei der WM dabei bin.“