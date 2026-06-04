Wechsel zum FC Bayern? So reagiert Eintracht-Star Brown

Nathaniel Brown hat die Berichte um seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft nicht bestätigt.
Brown reagiert auf Bayern-Berichte
„Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM, deswegen werde ich das heute auch nicht kommentieren“, sagte der Verteidiger von Eintracht Frankfurt, der sich nach SPORT1-Informationen für einen Transfer nach München entschieden hat und mit dem Rekordmeister einig ist.
„Ich bin jetzt hier, freue mich auch, dass ich hier bin, und konzentriere mich voll auf die WM“, sagte Brown weiter. Ob ihn die Berichte zu seiner Person beeinträchtigen könnten? „Mich beeinflusst das nicht“, sagte er auf eine SPORT1-Nachfrage: „Ich freue mich extrem, dass ich jetzt bei der WM dabei bin.“
Der Außenverteidiger steht noch bis 2030 bei der Eintracht unter Vertrag. Die Hessen sollen auf eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro hoffen.
Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App