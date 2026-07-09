Bahnt sich Transfer-Hammer an? Schalke 04 spricht mit Gosens

Johannes Behm , Lukas Rott 09.07.2026 • 15:06 Uhr Das wäre ein echter Transfer-Hammer! Schalke 04 spricht mit Robin Gosens über einen möglichen Wechsel in die Bundesliga.

Spielt Robin Gosens in der kommenden Saison tatsächlich in der Bundesliga bei seinem Herzensklub Schalke 04? Nach SPORT1-Informationen beschäftigen sich die Königsblauen tatsächlich mit Gosens. Beide Lager haben sogar schon miteinander gesprochen. Die Bild berichtete zuerst.

Beide Parteien können sich einen Wechsel zwar durchaus vorstellen, allerdings wäre das notwendige Paket für Gosens für die Knappen nur schwer zu stemmen. Schalke möchte sich auf der Linksverteidiger-Position neben Top-Talent Vitalie Becker jedoch definitiv verstärken.

Ebenfalls ein Kandidat ist Moussa Ndiaye von RSC Anderlecht, allerdings gestalten sich bei ihm die Verhandlungen schwierig. Bei Gosens, der bis 2028 bei der AC Florenz unter Vertrag steht, klopft Schalke jetzt deswegen ab, ob ein Wechsel möglich wäre.

Aufgrund des kostspieligen Gesamtpakets bleibt ein Transfer allerdings unwahrscheinlich.

Gosens machte aus Schalke-Liebe kein Geheimnis

Gosens hatte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass er gerne einmal für Schalke spielen würde. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)