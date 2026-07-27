Zieht es Bradley Barcola nach England?

SPORT1 27.07.2026 • 19:48 Uhr Mit starken Leistungen soll PSG-Star Bradley Barcola sich in den Fokus des FC Liverpool gespielt haben. Die Zeichen in Paris stehen wohl auf Abschied.

Wechselt Bradley Barcola zum FC Liverpool? Der Stürmer, aktuell noch bis 2028 bei PSG unter Vertrag, soll weit oben auf der Wunschliste der Reds stehen und einem Wechsel auch selbst offen gegenüberstehen.

Er habe außerdem beschlossen, seinen Kontrakt in Paris nicht zu verlängern. Das berichten mehrere Transferjournalisten übereinstimmend.

Durch seinen langen Vertrag dürfte eine Verpflichtung aber nicht ganz billig werden. Die englische Daily Mail schreibt von einer angeblich geforderten Ablösesumme von 163 Millionen Euro.

Barcola glänzte bei Frankreich und PSG

Bereits im vergangenen Jahr soll an der Anfield Road über einen Transfer des 23-Jährigen nachgedacht worden sein. Beim Champions-League-Sieger kam er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 49 Einsätze. Dabei gelangen ihm 13 Tore und sieben Vorlagen.