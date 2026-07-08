Bayern-Frauen holen 19-jähriges Flügeljuwel Proost (bis 2029)

SID 08.07.2026 • 11:52 Uhr Sophie Proost wechselt von Twente Enschede zum deutschen Meister.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben sich auf dem offensiven Flügel mit der jungen Niederländerin Sophie Proost verstärkt.

Die 19-Jährige kommt vom FC Twente Enschede nach München und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Das gab der deutsche Meister am Mittwoch bekannt.

„Sie ist eine sehr interessante, junge Spielerin, die auf den Flügeln enorme Torgefahr ausstrahlt“, sagte Sportdirektorin Bianca Rech. Proost solle „in den kommenden Jahren den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen“.