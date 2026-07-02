BVB bestätigt Abgang

Felix Kunkel 02.07.2026 • 19:14 Uhr Julien Duranville verlässt Borussia Dortmund endgültig - und wechselt nach Frankreich. Bei Olympique Lyon will der 20-Jährige auf den Spuren von Rayan Cherki wandeln.

Julien Duranville verlässt Borussia Dortmund und schließt sich mit sofortiger Wirkung Olympique Lyon an. Das gaben die beiden Vereine am Donnerstagabend bekannt.

Beim französischen Erstligisten erhält der 20 Jahre alte Flügelspieler einen Vertrag bis 2031. Wie aus der Mitteilung von OL außerdem hervorgeht, wird eine Ablöse von fünf Millionen Euro fällig. An Boni könnten weitere 3,5 Millionen Euro folgen. Darüber hinaus sicherte sich der BVB eine 20-prozentige Weiterverkaufsklausel.

„Wir danken Juju für dreieinhalb Jahre in Schwarzgelb und wünschen ihm für seine sportliche Zukunft viel Erfolg sowie ihm und seiner Familie nur das Beste“, erklärte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB.

Duranville verpasste beim BVB den Durchbruch

Duranville war im Januar 2023 für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund gewechselt. Begleitet von wiederholten Verletzungen, konnte sich der Youngster beim BVB nie durchsetzen und absolvierte lediglich 27 Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft. In der vergangenen Rückrunde war er an den FC Basel ausgeliehen.

Nun freut sich Duranville auf seine neue Aufgabe in Frankreich. „Ich hatte vor der Vertragsunterzeichnung viele Gespräche mit der Vereinsführung. Ich habe sofort ein sehr positives Gefühl gehabt und mir schnell vorgestellt, wie es wäre, Teil dieses Vereins zu sein“, wird der junge Belgier im Statement von Lyon zitiert.