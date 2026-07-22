Die teuersten Transfers der Geschichte: Rogers und Anderson neu dabei, Neymar unerreicht

SPORT1 22.07.2026 • 18:33 Uhr Astronomische Ablösesummen bestimmen seit Jahren den Transfermarkt und ein Ende ist dabei kaum in Sicht. Auch in diesem Sommer legen die Vereine die Messlatte wieder weiter nach oben. SPORT1 zeigt die zehn teuersten Transfers der Fußballgeschichte.

Der Sommer sorgt wieder für reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt. Mit Morgan Rogers und Elliott Anderson sprengten gleich zwei Engländer die 130-Millionen-Euro-Marke und sicherten sich ihre Plätze unter den teuersten Spielern der Fußball-Geschichte.

SPORT1 hat die zehn kostspieligsten Transfers zusammengefasst.

Platz 10: Florian Wirtz (125 Mio.) Leverkusen -> Liverpool

Die Top Ten rundet ein Deutscher ab. 125 Millionen Euro legte der FC Liverpool 2025 für den damaligen Leverkusener auf den Tisch und stach damit unter anderem auch den FC Bayern aus. Wie die gesamte Mannschaft hatte er in seinem ersten Jahr allerdings noch mit Formschwankungen zu kämpfen.

Platz 9: Jude Bellingham (127 Mio.) BVB -> Real Madrid

Kein Deutscher, aber dennoch ein weiterer Bundesliga-Export. Nach seinem rasanten Aufstieg bei Borussia Dortmund ging er 2023 für 127 Millionen Euro zu Real Madrid. Bei den Königlichen setzte er mit 25 Torbeteiligungen in seiner Premieren-Saison direkt ein Ausrufezeichen und entwickelte sich prompt zu einem der Fixpunkte im königlichen Mittelfeld.

Platz 8: Joao Felix (127,2 Mio.) Benfica -> Atlético Madrid

15 Tore in seiner Debütsaison für Benfica Lissabon und die Auszeichnung zum Golden Boy machten den damals 19-Jährigen seinerzeit zu einem der begehrtesten Spieler auf dem Markt. 2019 wechselte der Portugiese für 127,2 Millionen Euro zu Atlético Madrid und war damit 200.000 Euro teurer als Bellingham. Mittlerweile kickt er in Saudi-Arabien bei Al-Nassr.

Platz 7: Philippe Coutinho (135 Mio.) Liverpool -> Barcelona

Jürgen Klopp wollte seinen Ballkünstler gern behalten. 2018 ließ der FC Liverpool den Offensiv-Star nach langen Verhandlungen dann doch ziehen. Zu verlockend waren die 135 Millionen, die der FC Barcelona bot. Richtig glücklich wurde der Brasilianer bei den Katalanen jedoch nicht. Es folgten Leihen zu den Bayern, Aston Villa und nach Katar. Im Februar lief sein Vertrag bei Vasco da Gama in Brasilien aus.

Platz 6: Elliott Anderson (135 Mio.) Nottingham -> ManCity

Bei der WM 2026 war er eine der Entdeckungen, einer der wichtigsten Spieler in Thomas Tuchels Mittelfeld. Eine Bronzemedaille und 135 Millionen Euro später soll er das auch für Manchester City werden. Der Rechtsfuß wechselt von Nottingham Forest zu den Skyblues.

Platz 5: Morgan Rogers (138 Mio.) Aston Villa -> FC Chelsea

Auch er gehörte zur Bronze-Mannschaft der Three Lions. Neben dem Erfolg bei der Weltmeisterschaft bringt Morgan Rogers auch noch 60 Torbeteiligungen in 125 Spielen für Aston Villa und einen Europa-League-Titel mit an die Stamford Bridge. Dem FC Chelsea war diese Vita satte 138 Millionen Euro wert.

Platz 4: Alexander Isak (145 Mio.) Newcastle -> Liverpool

Der Schwede war 2025 das teuerste Prunkstück der Millionen-Transfer-Offensive der Reds. 145 Millionen Euro ließ sich Newcastle für den Stürmer bezahlen. Mit fünf Torbeteiligungen in seinem ersten Jahr bleibt er einen Großteil der Summe noch schuldig.

Platz 3: Ousmane Dembélé (148 Mio.) BVB -> Barcelona

Mit reichlich Störgeräuschen ging der Wechsel des Franzosen vom BVB zum FC Barcelona 2017 über die Bühne. Nach stockenden Verhandlungen zog der Franzose schließlich sogar in den Streik und erzwang letztlich seinen Wechsel zum FC Barcelona. 148 Millionen Euro zahlten die Spanier für den Flügelstürmer. Ein paar Jahre später sollte der damals 20-Jährige zum Ballon-d’Or-Sieger werden. Mittlerweile spielt er bei Paris Saint-Germain.

Platz 2: Kylian Mbappé (180 Mio.) Monaco -> PSG

Im selben Jahr wechselte auch sein Landsmann Mbappé die Umkleide. Zunächst ging es per Leihe von AS Monaco zu PSG. 2018 machten die Pariser den Stürmer dann für 180 Millionen Euro zum zweitteuersten Transfer der Fußballgeschichte. Sechs Jahre und 256 Tore später zog er ablösefrei weiter zu Real Madrid.

Platz 1: Neymar (222 Mio.) Barcelona -> PSG