Verließ Lewandowski den FC Bayern wegen einer Salihamidzic-Lüge?

Niklas Sagner 11.07.2026 • 22:54 Uhr Ein Vertrauensbruch mit heftigen Konsequenzen. Der damalige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll Robert Lewandowski wegen Erling Haaland belogen haben.

Das Ende der Ära Robert Lewandowski beim FC Bayern war unschön. Ausschlaggebend dafür soll ein Vertrauensbruch gewesen sein, da die Münchner am damaligen BVB-Stürmer Erling Haaland baggerten.

So viel war bereits bekannt. Doch in seinem Buch „Lewandowski. Prawdziwy“ (Übersetzung: „Der Echte“) schreibt Robert Lewandowskis Biograf Sebastian Staszewski, dass eine Lüge des damaligen Bayern-Sportvorstands Hasan Salihamidzic das Verhältnis endgültig zerstört haben soll.

„Als Zahavi Salihamidzic während eines Gesprächs in der Lounge eines kleinen Flughafens für Privatjets fragte, ob es stimme, dass der FC Bayern Haaland verpflichten wolle, verneinte dieser dies, ohne mit der Wimper zu zucken“, heißt es in der Biografie.

Lewandowski wusste bei Haaland Bescheid

Was Salihamidzic nicht wusste: Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi wussten längst Bescheid. „Sie haben Haalands Vater Alf-Inge in einem Nachtclub getroffen und so erfahren, dass bereits Gespräche im Gange waren“, schreibt Staszewski.

Genau diese Lüge hätte das Fass demnach zum Überlaufen gebracht. „Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert“, sagte Zahavi bereits im Jahr 2022.

Dort nahm der Star-Berater via Bild Stellung zu den Vorwürfen von Salihamidzic, die dieser im SPORT1-Doppelpass gegen Zahavi erhoben hatte. Salihamidzic hatte Zahavi beschuldigt, dass dieser Lewandowski den Kopf verdrehen und Interna nach draußen tragen würde.

„Das war der größte Fehler des FC Bayern“

Damit war der Vertrauensbruch endgültig besiegelt. Die Ereignisse bestärkten Lewandowski in seinem Entschluss, sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen und ein neues Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen.

Lewandowski selbst sagte wohl daraufhin: „Das war der größte Fehler des FC Bayern. Die Verantwortlichen haben mich belogen. Nach so vielen Jahren hätte ich Ehrlichkeit und Respekt verdient gehabt. Hätten sie mir ihre Pläne einfach offen mitgeteilt, hätte ich ihnen wahrscheinlich sogar einen Rat gegeben. Aber das haben sie nicht getan. Und ich war schon viel zu alt, um so behandelt zu werden.“

Der Biograf schreibt weiter, dass der FC Bayern, als Lewandowski öffentlich erklärte, er wolle den Verein verlassen, „in einem Akt der Verzweiflung reagierte und ihm einen Einjahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr anbot. Einschließlich Prämien hätte ihm dieser Vertrag fast 30 Millionen Euro pro Saison eingebracht.“

Lewandowski zieht es von München in die MLS

Bekanntermaßen lehnte der 37-Jährige das Angebot jedoch ab und wechselte zum FC Barcelona. Nach vier Jahren bei den Katalanen zieht es Lewandowski nun aber in die USA zu Chicago Fire.

Der ehemalige Bundesliga-Torjäger des FC Bayern und Borussia Dortmund beginnt das neue Kapitel nach seinem Abschied vom FC Barcelona mit einem Zweijahresvertrag.