FC Augsburg verleiht Saad in die MLS

SID 16.07.2026 • 16:21 Uhr In der vergangenen Saison war er bereits nach Hannover ausgeliehen.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Offensivspieler Elias Saad für die kommende Saison an den US-Klub Nashville SC in die Major League Soccer (MLS) verliehen. Das teilte der FCA am Donnerstag mit. Über die weiteren Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

„Für Elias geht es jetzt darum, wieder Spielrhythmus zu finden und möglichst viele Einsatzminuten zu sammeln. Die MLS bietet ihm dafür eine gute Perspektive“, sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 26-Jährige hat in Augsburg noch einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Die Rückrunde der vergangenen Saison hatte Saad bereits auf Leihbasis bei Hannover 96 verbracht. Für den Zweitligisten kam der gebürtige Hamburger zu 13 Einsätzen und bereitete drei Tore vor.