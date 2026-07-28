FC Bayern: Beinahe-Transfer enthüllt!

Justin Schroll 28.07.2026 • 18:37 Uhr Der FC Bayern war im vergangenen Winter offenbar drauf und dran, einen niederländischen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Ein Insider enthüllt nun, woran der Transfer scheiterte.

Der niederländische Abwehrspieler Givairo Read von Feyenoord Rotterdam stand in der vergangenen Winterpause offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Das verriet der damalige Feyenoord-Geschäftsführer Dennis te Kloese dem Telegraaf und erklärte auch, weshalb der Transfer letztlich scheiterte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Ich habe mich im vergangenen Jahr vor der Winterpause aktiv um einen Transfer von Read zu Bayern München bemüht, dann kamen noch weitere Vereine ins Spiel“, erklärte Te Kloese, der inzwischen für den mexikanischen Klub CF Monterrey arbeitet. Im Raum stand demnach eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro.

Verletzungspech verhindert Transfer nach München

„Im vergangenen Winter war geplant, einen Transfer abzuschließen, Givairo noch ein halbes Jahr bei Feyenoord spielen zu lassen und ihn im Sommer wechseln zu lassen“, führte der 51-Jährige weiter aus. Doch dann schlug das Verletzungspech zu.

Nachdem sich der inzwischen 20 Jahre alte Rechtsverteidiger, der auf beiden Außenbahnen spielen kann, im November am Oberschenkel verletzt hatte, kehrte er im Januar für eine Partie zurück, ehe er erneut wochenlang pausieren musste.

„Ich glaube, vor einem Jahr war es durchaus realistisch, dass er zu einem so großen Verein wie Bayern München oder einem Spitzenverein in England gewechselt wäre“, betonte Te Kloese.

Bayern holt Brown statt Read

„Aber diese Vereine haben sich einfach etwas zurückhaltend verhalten, weil er sich verletzt hatte, und wollten abwarten, ob er wieder fit wird, auf Spitzenniveau zurückkehrt und viele Spiele hintereinander bestreiten kann“, fügte der Funktionär hinzu. „Sonst hätten wir uns wohl mit Bayern geeinigt, denn die Verhandlungen waren schon sehr konkret.“