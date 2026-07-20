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FC Bayern: Völlig irres Transfer-Gerücht um Jamal Musiala

Musiala-Bericht sorgt für Verwunderung

Ein Bericht aus der Türkei sorgt für große Verwunderung. Jamal Musiala wird mit einer Leihe in Verbindung gebracht.
Die Bayern investieren nicht nur in Beine, sondern auch in Steine: Aktuell baut der Rekordmeister sein Trainingsgelände an der Säbener Straße um.
Johannes Behm, Stefan Kumberger
Ein Bericht aus der Türkei sorgt für große Verwunderung. Jamal Musiala wird mit einer Leihe in Verbindung gebracht.

Jamal Musiala steht plötzlich im Mittelpunkt eines mehr als nur überraschenden Berichts über einen möglichen Wechsel. Hürriyet, eine der auflagenstärksten türkischen Zeitungen, hat den 23-Jährigen mit einem Abgang vom FC Bayern in Verbindung gebracht. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Demnach soll der deutsche Nationalspieler Galatasaray Istanbul von Beratern per Leihe angeboten worden sein. Galatasaray habe jedoch noch keine eindeutige Meinung über die angebliche Möglichkeit, den Superstar vom FC Bayern zu verpflichten, getroffen.

Die türkische Zeitung führte aus, dass Musiala durch seinen Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Sommer 2025 eine schwierige letzte Saison erlebte. Zudem habe er „nach dem Transfer von Ismael Saibari seinen Platz in der Mannschaft etwas weiter verloren“, heißt es in dem entsprechenden Bericht.

Musiala-Abgang beim FC Bayern überhaupt kein Thema

Nach SPORT1-Informationen ist der Bericht über eine Musiala-Leihe völlig aus der Luft gegriffen und ein Abgang des Dribbelkünstlers beim FC Bayern überhaupt kein Thema. Unter Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt steht er noch bis 2030.

In dem Artikel der türkischen Zeitung werden neben Musiala auch Bruno Fernandes und Can Uzun als Optionen für die Zehner-Position genannt. Mit Fernandes soll sich Trainer Okan Buruk sogar demnächst persönlich treffen.

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