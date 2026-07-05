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Für 50 Millionen! Bundesligist verkündet Rekordabgang

Bundesligist verkündet Rekordabgang

Bazoumana Touré sorgt bei der TSG für eine Rekordablöse und freut sich nun auf die "Herausforderung Premier League".
Obwohl sich die Elfenbeinküste gegen Curacao nicht mit Ruhm bekleckert, gewinnen die Westafrikaner mit 2:0 und überstehen zum ersten Mal die Gruppenphase bei einer WM. Die Ivorer sichern sich in der Deutschland-Gruppe Rang zwei.
SID
Bazoumana Touré sorgt bei der TSG für eine Rekordablöse und freut sich nun auf die "Herausforderung Premier League".

Bazoumana Touré sorgt bei der TSG Hoffenheim für eine Rekordeinnahme: Der 20 Jahre alte Ivorer wechselt nach seiner WM-Teilnahme in die Premier League zu Newcastle United.

Die Engländer, Klub von Nationalstürmer Nick Woltemade, zahlen dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro für den hochtalentierten Flügelspieler. Bisher war Joelinton der teuerste TSG-Transfer gewesen. Der Brasilianer war 2019 für 43,5 Millionen Euro ebenfalls von Newcastle verpflichtet worden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Hoffenheim streicht Rekordsumme für Transfer ein

„Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es war seit meiner Jugend mein Traum, in der Premier League für einen großen Verein wie Newcastle zu spielen“, sagte Touré. In Hoffenheim habe er „eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit erlebt“. Jetzt freue er sich aber „auf die Herausforderung Premier League“.

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker sprach von einer „außergewöhnlichen Entwicklung“ des Toptalents. Man hätte ihn „natürlich gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen“. Es entspreche jedoch der TSG-DNA, hochveranlagten Spielern „den Schritt zu den Elite-Klubs zu ermöglichen“.

Touré bei der WM 2026 für Elfenbeinküste im Einsatz

Touré war im Februar 2025 vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zur TSG gekommen und betritt insgesamt 43 Bundesliga-Partien (fünf Tore, 15 Assists).

Bei der WM absolvierte der neunmalige Nationalspieler drei Einsätze für die Elfenbeinküste, die im Sechzehntelfinale an Norwegen gescheitert war.

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