Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-TEAM
TOUR DE FRANCE
DARTS
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Galatasaray-Statement wegen Jamal Musiala!

Galatasaray-Statement wegen Musiala

Galatasaray Istanbul gibt eine Erklärung wegen Jamal Musiala heraus. Zuvor hatten wilde Transfergerüchte die Runde gemacht.
Jamal Musiala hat es als nächster Bayern-Profi ins Madame Tussauds geschafft. Bei der Enthüllung spricht er über seine Wachsfigur und das bevorstehende DFB-Pokalfinale.
Julius Schamburg
Galatasaray Istanbul gibt eine Erklärung wegen Jamal Musiala heraus. Zuvor hatten wilde Transfergerüchte die Runde gemacht.

Galatasaray Istanbul hat über die türkischen Medien ein Statement wegen Bayern-Profi Jamal Musiala veröffentlichen lassen.

Darin heißt es: „Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies wird hiermit zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht.“

Galatasaray dementiert Musiala-Gerücht

Vor einer Woche hatte ein völlig irres Transfergerücht von Hürriyet, eine der auflagenstärksten türkischen Zeitungen, die Runde gemacht.

Demnach soll der deutsche Nationalspieler Galatasaray von Beratern per Leihe angeboten worden sein.

Der Klub dementierte den Bericht nun entschlossen. Auch die Zeitung Hürriyet veröffentlichte am Sonntagabend das Statement.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite