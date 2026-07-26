Galatasaray-Statement wegen Jamal Musiala!

Julius Schamburg 26.07.2026 • 23:44 Uhr Galatasaray Istanbul gibt eine Erklärung wegen Jamal Musiala heraus. Zuvor hatten wilde Transfergerüchte die Runde gemacht.

Galatasaray Istanbul hat über die türkischen Medien ein Statement wegen Bayern-Profi Jamal Musiala veröffentlichen lassen.

Darin heißt es: „Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies wird hiermit zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht.“

Galatasaray dementiert Musiala-Gerücht

Demnach soll der deutsche Nationalspieler Galatasaray von Beratern per Leihe angeboten worden sein.