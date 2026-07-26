Galatasaray-Statement wegen Jamal Musiala!

Galatasaray Istanbul hat über die türkischen Medien ein Statement wegen Bayern-Profi Jamal Musiala veröffentlichen lassen.
Galatasaray-Statement wegen Musiala
Galatasaray Istanbul gibt eine Erklärung wegen Jamal Musiala heraus. Zuvor hatten wilde Transfergerüchte die Runde gemacht.
Darin heißt es: „Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies wird hiermit zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht.“
Galatasaray dementiert Musiala-Gerücht
Vor einer Woche hatte ein völlig irres Transfergerücht von Hürriyet, eine der auflagenstärksten türkischen Zeitungen, die Runde gemacht.
Demnach soll der deutsche Nationalspieler Galatasaray von Beratern per Leihe angeboten worden sein.
Der Klub dementierte den Bericht nun entschlossen. Auch die Zeitung Hürriyet veröffentlichte am Sonntagabend das Statement.