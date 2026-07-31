Großer VfB-Transfer auf der Zielgeraden

SPORT1 31.07.2026 • 15:58 Uhr Der VfB Stuttgart hat seinen neuen Mittelstürmer wohl schon an der Angel. Der neue Mann vom VfL Wolfsburg könnte fast so teuer werden wie Deniz Undav.

Der VfB Stuttgart steht offenbar kurz vor einer Einigung mit dem VfL Wolfsburg über einen Transfer von Mittelstürmer Dzenan Pejcinovic. Der 21 Jahre alte deutsche U21-Nationalspieler, der zusätzlich die montenegrinische Staatsbürgerschaft besitzt, hat in Wolfsburg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet, haben die Stuttgarter ihr Angebot für den Angreifer noch einmal erhöht. Demnach soll die Offerte inzwischen bei 23,5 Millionen Euro liegen und sich damit den Forderungen des VfL deutlich angenähert haben. Die Wolfsburger sollen weiterhin auf ein Gesamtpaket von rund 25 Millionen Euro bestehen.

Laut dem Bericht werden derzeit vor allem erfolgsabhängige Bonuszahlungen verhandelt, um die letzten Differenzen zwischen den Klubs auszuräumen. Der Transfer soll sich bereits auf der Zielgeraden befinden. Auch der FC Porto soll großes Interesse an Pejcinovic zeigen, dennoch gilt Stuttgart inzwischen als Favorit auf die Verpflichtung des Torjägers. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)