Holt Schalke einen Eintracht-Held?

SPORT1 29.07.2026 • 10:20 Uhr Der FC Schalke arbeitet an einer Leihe von Flügelstürmer Jesper Lindström. Der Däne hatte seine größten Momente mit der Frankfurter Eintracht und spielte zuletzt in Wolfsburg.

Der FC Schalke 04 bastelt weiter an seinem Kader für die anstehende Saison 2026/27. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Ruhrpott-Klub vor einer Leihe von Ex-Frankfurter Jesper Lindström. Der Flügelstürmer steht aktuell bei der SSC Neapel unter Vertrag und war vergangene Saison an den VfL Wolfsburg verliehen.

Demnach soll sich der Spieler mit Schalke bereits grundsätzlich geeinigt haben, zwischen den Vereinen seien die Verhandlungen nun weit fortgeschritten. Der 26-Jährige gilt als Wunschspieler von Trainer Miron Muslic.

Bei der Frankfurter Eintracht hatte der Däne sich einst international ins Schaufenster gespielt, als er mit den Adlern 2022 die Europa League gewann. 2023 folgte dann für 30 Millionen Euro der Wechsel nach Neapel. So richtig glücklich wurde der 18-malige Nationalspieler in Italien aber nicht.