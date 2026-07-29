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Holt Schalke einen Eintracht-Held?

Holt Schalke einen Eintracht-Held?

Der FC Schalke arbeitet an einer Leihe von Flügelstürmer Jesper Lindström. Der Däne hatte seine größten Momente mit der Frankfurter Eintracht und spielte zuletzt in Wolfsburg.
Miron Muslić spricht über die erfolgreiche Transferphase des FC Schalke 04 und erklärt, warum die Zusammenarbeit im Verein derzeit so gut funktioniert.
SPORT1
Der FC Schalke arbeitet an einer Leihe von Flügelstürmer Jesper Lindström. Der Däne hatte seine größten Momente mit der Frankfurter Eintracht und spielte zuletzt in Wolfsburg.

Der FC Schalke 04 bastelt weiter an seinem Kader für die anstehende Saison 2026/27. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Ruhrpott-Klub vor einer Leihe von Ex-Frankfurter Jesper Lindström. Der Flügelstürmer steht aktuell bei der SSC Neapel unter Vertrag und war vergangene Saison an den VfL Wolfsburg verliehen.

Demnach soll sich der Spieler mit Schalke bereits grundsätzlich geeinigt haben, zwischen den Vereinen seien die Verhandlungen nun weit fortgeschritten. Der 26-Jährige gilt als Wunschspieler von Trainer Miron Muslic.

Bei der Frankfurter Eintracht hatte der Däne sich einst international ins Schaufenster gespielt, als er mit den Adlern 2022 die Europa League gewann. 2023 folgte dann für 30 Millionen Euro der Wechsel nach Neapel. So richtig glücklich wurde der 18-malige Nationalspieler in Italien aber nicht.

Nach einer enttäuschenden Premieren-Saison verlieh man ihn zuerst an Everton, letzte Saison folgte dann als Leihspieler der Abstieg mit dem VfL Wolfsburg. In der Autostadt gelang ihm in 15 Einsätzen keine Torbeteiligung. Sein letztes Bundesligator erzielte Lindström im Januar 2023 – ausgerechnet gegen Schalke.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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