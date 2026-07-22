HSV holt Stürmer Daka

SID 22.07.2026 • 08:35 Uhr Der Sambier spielte zuletzt in der zweiten englischen Liga.

Neue Offensivkraft für den Hamburger SV: Patson Daka wechselt von Leicester City an die Elbe. Der 27 Jahre alte Mittelstürmer reiste am Dienstagabend nach erfolgreichem Medizincheck ins Trainingslager der „Rothosen“ in Österreich und unterschrieb seinen neuen Vertrag.

„Er bringt sowohl mit als auch gegen den Ball eine hohe Leistungsbereitschaft mit und stellt sich als Teamplayer konsequent in den Dienst der Mannschaft“, sagte HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger über den Nationalspieler aus Sambia: „Gleichzeitig verfügt er über viel Erfahrung auf internationalem Niveau.“