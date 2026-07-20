Der Hamburger SV will seine Kaderplanung weiter vorantreiben und ist wohl in England fündig geworden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Rothosen eine mündliche Einigung mit Patson Daka erzielt.
HSV unmittelbar vor Stürmer-Deal
Der Stürmer aus Sambia ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Leicester City ausgelaufen ist. Folglich könnte der HSV den Angreifer ablösefrei unter Vertrag nehmen. Sein neues Arbeitspapier soll dann ein Jahr gültig sein, mit Option auf eine weitere Spielzeit.
Bereits am Dienstag soll der Medizincheck in Hamburg erfolgen, ehe er zum Trainingslager des Klubs in Österreich dazustoßen wird.
Daka kam in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 44 Einsätze und steuerte sechs Treffer sowie vier Vorlagen bei. Außerdem war der 27-Jährige bereits 47-mal in der Nationalmannschaft Sambias aktiv.
HSV will Stürmer-Abgänge kompensieren
In Hamburg soll die ins Stocken geratene Karriere wieder angekurbelt werden. Im Sommer 2021 zahlte der damalige Premier-League-Klub Leicester City 30 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers an Red Bull Salzburg. In England lief es für Daka bescheiden. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison nur fünf Ligatreffer und stieg mit Leicester in die drittklassige League One ab.
Nun gibt es den vertraglosen Spieler zum Nulltarif. Der HSV, der mit Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel, Damion Downs und Philip Otele in der aktuellen Transferperiode vier Stürmer verlor, will mit Daka im Sturmzentrum für mehr Breite sorgen.