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2. Bundesliga: Kaiserslautern verkündet Leihe aus Hoffenheim

Kaiserslautern macht Leihe offiziell

Yardimci steht seit 2024 in Hoffenheim unter Vertrag, er war bereits an Sturm Graz und Eintracht Braunschweig verliehen.
Erencan Yardimci läuft künftig für den 1. FC Kaiserslautern auf
© picture allaince/Revierfoto/SID/Revierfoto
SID
Yardimci steht seit 2024 in Hoffenheim unter Vertrag, er war bereits an Sturm Graz und Eintracht Braunschweig verliehen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seine Offensive mit Erencan Yardimci verstärkt. Der 24 Jahre alte Angreifer wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten TSG Hoffenheim auf den Betzenberg. Das teilte der FCK am Samstag mit. Beide Seiten einigten sich auf die Möglichkeit, dass Yardimci im Anschluss fest zu den Roten Teufeln wechselt.

Yardimci war im Sommer 2024 aus seiner Heimat von Eyüpspor nach Hoffenheim gewechselt. Der türkische U21-Nationalspieler sammelte anschließend während der Leihstationen bei Sturm Graz und zuletzt Eintracht Braunschweig Spielpraxis. Für die Niedersachsen lief er in der vergangenen Saison in 31 Spielen der 2. Bundesliga auf und erzielte fünf Tore.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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