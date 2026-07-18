2. Bundesliga: Kaiserslautern verkündet Leihe aus Hoffenheim

SID 18.07.2026 • 11:21 Uhr Yardimci steht seit 2024 in Hoffenheim unter Vertrag, er war bereits an Sturm Graz und Eintracht Braunschweig verliehen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seine Offensive mit Erencan Yardimci verstärkt. Der 24 Jahre alte Angreifer wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten TSG Hoffenheim auf den Betzenberg. Das teilte der FCK am Samstag mit. Beide Seiten einigten sich auf die Möglichkeit, dass Yardimci im Anschluss fest zu den Roten Teufeln wechselt.