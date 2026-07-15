Legende empfiehlt: Diesen Franzosen sollte der FC Bayern holen

Moritz Thienen 15.07.2026 • 20:51 Uhr Der FC Bayern wird auf dem Transfermarkt immer wieder mit möglichen Neuzugängen in Verbindung gebracht. Jetzt bringt ein ehemaliger Bayern-Spieler einen weiteren Namen ins Spiel.

Die Weltmeisterschaft biegt auf die Zielgerade ein und damit rückt auch die anstehende Bundesliga-Saison immer näher. Für diese hat sich der FC Bayern schon namhaft verstärkt.

Mit Ismael Saibari und Nathaniel Brown kommen zwei Spieler nach München, die bei der WM positive Schlagzeilen geschrieben haben. Geht es nach dem ehemaligen Bayern-Spieler Willy Sagnol, sollten die Bayern einen weiteren WM-Star ins Visier nehmen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Ich bin ein großer Fan von Warren Zaire-Emery. Vom Typ her ist er sehr Bayern-like“, sagte der Franzose im Gespräch mit der Sport Bild: „Er hat einen super Charakter, arbeitet fleißig, hat sich spielerisch sehr gut entwickelt.“

WM: Zaire-Emery bei Frankreich außen vor

Bei der WM durfte der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain sein Können fast gar nicht zeigen. Nur bei Frankreichs 2:0-Erfolg im Viertelfinale gegen Marokko wurde der 20-Jährige eingewechselt und spielte 19 Minuten. Bei der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien und in den übrigen Partien saß er nur auf der Bank.

Und auch im so überragend besetzten Mittelfeld von Champions-League-Sieger Paris gehörte Zaire-Emery zuletzt nicht immer zum unangefochtenen Stammpersonal. Oft musste er auch auf die Rechtsverteidiger-Position ausweichen.

Das sieht Sagnol als mögliche Chance für die Bayern: „Wenn er in Paris zu oft auf der Bank sitzt, hat er vielleicht den Wunsch, den Verein zu wechseln. Allerdings wäre er sehr teuer.“