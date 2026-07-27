Leverkusen gibt U19-Nationalspieler Erlein leihweise ab

Einen Tag nach der Verpflichtung von Verteidiger Luca Erlein hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen den deutschen U19-Nationalspieler leihweise direkt wieder abgegeben.
Leverkusen verleiht U19-Nationalspieler
Wie die Leverkusener am Montag mitteilten, schließt sich Erlein in der kommenden Saison dem Zweitligisten Energie Cottbus an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
„Durch die Leihe nach Cottbus erhoffen wir uns, dass Luca mit möglichst viel Spielzeit in der 2. Liga den nächsten wichtigen Schritt geht“, sagte Bayers Direktor Fußball Kim Falkenberg: „Wir trauen ihm auf Sicht den Sprung in die Bundesliga absolut zu.“
Leverkusen verpflichtete Bayer erst vor wenigen Tagen
Erst am Sonntag hatte Bayer darüber informiert, Erlein mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet zu haben.
Der gebürtige Heidelberger kam von der TSG Hoffenheim, bei der er vor allem in der Drittliga-Mannschaft zum Einsatz gekommen war. Anfang Juli hatte er bei der U19-EM alle Spiele über die volle Distanz absolviert.