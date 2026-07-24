Berichte: Real bietet 100 Millionen für Yan Diomande

SPORT1 24.07.2026 • 23:43 Uhr Yan Diomande hat das Interesse von Real Madrid auf sich gezogen. Berichten zufolge bietet der spanische Rekordmeister stolze 100 Millionen Euro für den Shootingstar von RB Leipzig.

Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande hat nun offenbar auch das Interesse von Real Madrid geweckt.

Wie unter anderem The Athletic berichtet, befindet sich der spanische Rekordmeister bereits in Gesprächen mit RB Leipzig. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano bieten die Königlichen insgesamt 100 Millionen Euro. Sky berichtet allerdings, dass RB das Angebot abgelehnt hat.

Auch PSG soll an Diomande dran sein

Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain soll an dem 19-Jährigen interessiert sein. Bei der WM hatte der Offensivspieler der Elfenbeinküste bereits einen nahenden Wechsel durchblicken lassen.

„Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern“, so Diomande.

Der Teenager war erst vor einem Jahr vom spanischen Klub CD Leganés nach Leipzig gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte einem Sommer-Transfer zuletzt erneut eine Absage erteilt.

„Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab“, sagte er während der WM der Bild. Es werde der Zeitpunkt kommen, dem Spieler den nächsten Schritt zu ermöglichen, „aber nicht dieses Jahr.“