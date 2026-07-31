Nächster Transfercoup von Eintracht Frankfurt kurz vor Abschluss

Julius Schamburg 31.07.2026 • 22:52 Uhr Eintracht Frankfurt schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu und holt Raphael Onyedika. Für den Medizincheck ist bereits alles vorbereitet. Der Deal soll zeitnah über die Bühne gehen.

Raphael Onyedika steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Nach SPORT1-Informationen hat die Eintracht im Werben um den talentierten Mittelfeldspieler einige Vereine aus Saudi-Arabien ausgestochen.

Onyedika entscheidet sich für die Eintracht

Darunter auch Al-Hilal – der Wüstenklub hatte Onyedika ein finanziell lukrativeres Angebot unterbreitet, doch der 25-Jährige entschied sich letztlich für die Eintracht. Dabei spielte besonders die sportliche Perspektive bei einem Klub in Europas Top-5-Ligen eine bedeutende Rolle für den nigerianischen Nationalspieler.

Sky berichtet sogar von dem Versuch namentlich nicht genannter Vereine aus Saudi-Arabien, dem Poker nochmal eine Wende zu geben. Dieses Vorhaben soll allerdings fehlgeschlagen sein.

Onyedika kommt vom belgischen Vertreter Club Brügge und kostet die Eintracht rund 10 Millionen Euro. SPORT1 weiß: Für den Medizincheck ist bereits alles vorbereitet. Der Deal soll zeitnah über die Bühne gehen.

Brügge absolvierte am Freitag das Finale im belgischen Super Cup. Beim 5:6 nach Elfmeterschießen gegen Union Saint-Gilloise stand Onyedika bereits gar nicht mehr im Kader.