Mit 24 Jahren! Tragischer WM-Held wechselt in die Wüste

SID 24.07.2026 • 22:47 Uhr Crysencio Summerville hatte sich bei der WM mit vier Scorerpunkten ins Schaufenster gespielt. Nun strebt er eine neue Herausforderung in Saudi-Arabien an.

Mit starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft hatte sich der niederländische Offensivspieler Crysencio Summerville einem Millionenpublikum präsentiert, nun wechselt er mit 24 Jahren in die saudi-arabische Pro League.

Für kolportierte 64 Millionen hat sich Vizemeister Al-Hilal die Dienste von Summerville gesichert, der vom Premier-League-Absteiger West Ham United kommt.

Summerville spielt künftig unter Inzaghi

Wie Al-Hilal am Freitag bekannt gab, wurde der Vierjahresvertrag mit Summerville in Österreich unterschrieben, wo die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi aktuell im Trainingslager ist.

Der pfeilschnelle Flügelspieler hatte im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada für Furore gesorgt. In vier Spielen, von denen er nur zwei von Beginn an bestritt, kam er auf eine Torbeteiligung pro Partie.