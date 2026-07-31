Transfermarkt: PSG vor Verpflichtung von Monaco-Star

SPORT1 31.07.2026 • 11:43 Uhr Lange wurde verhandelt, nun zeichnet sich eine Einigung ab: PSG und die AS Monaco sollen sich bei Maghnes Akliouche angenähert haben. Für den Offensivspieler wird eine Ablöse auf Top-Niveau innerhalb der Ligue 1 fällig.

Maghnes Akliouche steht offenbar kurz vor einem Wechsel innerhalb der Ligue 1. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat AS Monaco ein fünftes Angebot von Paris Saint-Germain über mindestens 50 Millionen Euro plus mögliche Boni akzeptiert. Demnach sei der Transfer des Rechtsaußen in die französische Hauptstadt nur noch Formsache.

PSG hatte seine Offerten in den vergangenen Wochen mehrfach nachgebessert, nachdem Monaco zuletzt ein Angebot über 45 Millionen Euro plus Boni noch abgelehnt hatte.

Mit einer Ablöse von 50 Millionen Euro würde Akliouche zu den teuersten Ligue-1-internen Transfers der Geschichte zählen. Für dieselbe Summe wechselte Désiré Doué 2024 ebenfalls zu PSG.