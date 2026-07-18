Bundesliga: SC Freiburg holt Engelhardt aus Como

SID 18.07.2026 • 11:36 Uhr Der Mittelfeldspieler kickte bereits von 2021 bis 2023 für die U23 der Freiburger.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt zurückgeholt. Der 25-Jährige wechselt vom italienischen Erstligisten Como 1907 zu den Breisgauern, bei denen er bereits zwischen 2021 und 2023 für die U23 gespielt hatte. Das gab der SC am Samstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

„Yannik hat in seiner ersten Phase beim SC sehr nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht. Er kann ein Spiel lesen und ist technisch sehr gut“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach. In den vergangenen Jahren seien vor allem seine „strukturgebenden Eigenschaften“ gefragt gewesen, nun gelte es, diese mit seinen offensiven Qualitäten zu verbinden: „Der Kontakt zu Yannik ist in den vergangenen drei Jahren nie abgebrochen. In Yannik steckt sowohl sportlich als auch menschlich noch sehr viel SC.“

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Auch Engelhardt freut sich über die Rückkehr. „Es fühlt sich richtig gut an, wieder in Freiburg zu sein“, sagte der Mittelfeldspieler. Die hohen Ambitionen des Vereins gefielen ihm, er sei „hungrig darauf loszulegen“.