Schalke präsentiert Star-Neuzugang

Maximilian Lotz , Manfred Sedlbauer 17.07.2026 • 17:31 Uhr Der FC Schalke 04 holt nach der Rückkehr in die Bundesliga namhafte Verstärkung. Für den Neuzugang geht ein Herzenswunsch in Erfüllung.

Prominente Verstärkung für den FC Schalke 04: Robin Gosens wechselt zu den Königsblauen.

Der 32 Jahre alte Linksverteidiger wird zunächst für ein Jahr von der AC Florenz ausgeliehen. Der Vertrag enthält nach Klubangaben Modalitäten, die eine feste Verpflichtung möglich machen.

Gosens zu Schalke: „Darauf habe ich richtig Bock“

Für den 24-maligen Nationalspieler, der letztmals im Juni 2025 für das DFB-Team zum Einsatz kam, geht mit dem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger ein lange gehegter Herzenswunsch in Erfüllung.

Schalke habe sich sehr um ihn bemüht und ihm einen Plan aufgezeigt, „was meine Rolle sein soll und was sie von mir erwarten. Das war absolut überzeugend. Darauf habe ich Bock. Ich möchte mit Leistung vorangehen und Verantwortung übernehmen. Jeder weiß, dass ich eine besondere Beziehung zu Schalke habe“, wurde Gosens in der Pressemitteilung zitiert.

Gosens stammt aus Emmerich, Gelsenkirchen liegt keine 100 Kilometer entfernt. Deutschlands EM-Held von 2021 sagte einmal dem kicker: „Schalke war der Verein, der mich zum Fußball gebracht hat.“

Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball, sagte: „Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel Qualität und einen echten Leader für unsere Mannschaft. Robin hat in den vergangenen Jahren in seinen Vereinen und in der Nationalmannschaft Einsatz, Mentalität und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein, nachgewiesen.“

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Florenz plante ohne Gosens

Seine ersten fußballerischen Schritte ging Gosens bei Fortuna Elten, Bocholt und dem VfL Rhede, ehe er 2012 seine Ausbildung in den Niederlanden bei Vitesse Arnheim fortsetzte.

2017 wechselte er von Heracles Almelo zu Atalanta Bergamo, wo er zum deutschen Nationalspieler reifte. 2022 schloss er sich Inter Mailand an. Nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr nach Deutschland zu Union Berlin spielte Gosens zuletzt für die AC Florenz.