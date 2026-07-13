Robin Gosens wird ausgebootet

Daniel Höhn 13.07.2026 • 15:32 Uhr Ein Abschied von Robin Gosens bei der AC Florenz wird immer wahrscheinlicher. Der Deutsche fehlt beim italienischen Klub im Kader zum Start der Saisonvorbereitung.

Ein Abschied von Robin Gosens wird dem Vernehmen nach immer wahrscheinlicher. Der 32-Jährige fehlte bei der AC Florenz im Kader zur Saisonvorbereitung, der via Instagram bekannt gegeben wurde.

Der Deutsche trainierte stattdessen nur individuell. Die Fans der Fiorentina konnten diese Entscheidung allerdings nicht nachvollziehen. „Es tut mir sehr leid“ oder „Wir wollen Robin Gosens“, war unter dem Post des Klubs in den Kommentaren zu lesen.

Schalke: Gosens wäre der Wunsch-Transfer

Der Vertrag von Gosens in Florenz läuft eigentlich noch bis 2028, doch offensichtlich plant der neue Trainer Fabio Grosso ohne den Deutschen. Der ehemalige italienische Nationalspieler soll mit der Fiorentina ein besseres Ergebnis erzielen als in der vergangenen Saison, in der der AC lange gegen den Abstieg kämpfte und schlussendlich 15. wurde.

Die Ausbootung von Gosens spielt interessierten Klubs in die Karten. Insbesondere Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat nach SPORT1-Informationen den Wunsch, den ehemaligen Nationalspieler zu holen. Bereits 2019 hatten es die Königsblauen versucht, doch Gosens damaliger Klub Atalanta Bergamo verhinderte einen Transfer.