Schalke verpflichtet Müller nach Leihe fest

SID 08.07.2026 • 11:45 Uhr Nach zehn Jahren in Heidenheim ist Schluss. Kevin Müller wechselt fest nach Schalke.

Der FC Schalke 04 hat Torhüter Kevin Müller nach seiner halbjährigen Leihe vom 1. FC Heidenheim fest verpflichtet. Das verkündete der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch. Der 35-Jährige spielte bereits in der abgelaufenen Rückrunde für Schalke, über die Vertragslänge gab der Klub nichts bekannt.

„Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei den Schalkern.