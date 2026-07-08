Schalke verpflichtet Müller nach Leihe fest

Der FC Schalke 04 hat Torhüter Kevin Müller nach seiner halbjährigen Leihe vom 1. FC Heidenheim fest verpflichtet. Das verkündete der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch. Der 35-Jährige spielte bereits in der abgelaufenen Rückrunde für Schalke, über die Vertragslänge gab der Klub nichts bekannt.
Schalke verpflichtet Leihspieler fest
Nach zehn Jahren in Heidenheim ist Schluss. Kevin Müller wechselt fest nach Schalke.
Bleibt fest auf Schalke: Kevin Müller
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„Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei den Schalkern.
Nach insgesamt elf Jahren in Heidenheim und 330 Pflichtspielen endet für Müller das Kapitel FCH. Auf Schalke bleibt er, wie auch in der Aufstiegssaison, weiterhin Vertreter von Stammtorhüter Loris Karius.